Eine für viele Familien erfreuliche Nachricht gibt es in Furtwangen: Die Kinder- und Jugendmedizin hat dort offenbar eine Zukunft. So möchte die Stadt ab 1. März ein Medizinisches Versorgungszentrum eröffnen, in der drei Kinderärzte praktizieren. Noch unsicher ist jedoch die Versorgung im Januar und Februar.