Manal Seed, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, startet mit der neuen Sprechstunde und ihrer Frauenarztpraxis im Klinikum Landkreis Tuttlingen.

Sie ist seit mehreren Jahren Frauenärztin und hat bis zu ihrer Elternzeit in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Tuttlingen gearbeitet. Die 39-Jährige, die aus Libyen stammt, hat dort an der Universität in Gharian Medizin studiert und zunächst als Allgemeinmedizinerin praktiziert. 2013 kam sie, mit einem Stipendium ausgestattet, nach Deutschland, wo sie die Sprache lernte und das hierzulande obligate Anerkennungsverfahren durchlief. 2014 erhielt sie die deutsche Approbation und wurde in der Folge Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Hoher Bedarf

Personaldirektor Oliver Butsch spricht von einem klaren Mehrwert für das Klinikum und für Tuttlingen, das eine vergleichsweise junge Bevölkerung und damit auch einen hohen Bedarf an ambulanten frauenärztlichen Angeboten habe.

Die neue Praxis, die zum Medizinischen Versorgungszentrum gehört, befindet sich im dritten Obergeschoss in direkter Nähe zur Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Mit der Praxis wolle man besonders die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung im Landkreis Tuttlingen verbessern, aber dabei durchaus auch für Mitarbeiterinnen des Klinikums und deren Angehörige eine gute und besonders zeitnahe gynäkologische Leistung anbieten. Die Praxis ist unter der Telefonnummer 0 74 61/97 14-13 erreichbar.