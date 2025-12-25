Ärzte im Kreis Rottweil: Bürger sind mit der Gesundheitsversorgung unzufrieden

Wie zufrieden sind die Menschen im Landkreis Rottweil mit der Gesundheitsversorgung in der Region? Und was muss sich ändern? Dazu gibt es jetzt interessante Zahlen.
Umfassende Einblicke in die Stimmungslage der Bevölkerung und detaillierte Informationen zu den spezifischen Herausforderungen vor Ort gibt laut Mitteilung das neue Informationsportal der AOK Baden-Württemberg gesundewahl-bw.de. Zudem präsentiert das auch Portal die politischen Positionen und Forderungen der Landtagskandidierenden aus den Wahlkreisen zum Thema Gesundheit.