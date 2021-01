Ärzte aus Freudenstadt Erkenntnisse zur Immunität durch Tod nach Re-Infektion

Lesen Sie auch: Immunologe sieht keinen Grund zur Besorgnis

Herr Blickle und Herr von Meißner, jetzt ist ihr erster Patient gestorben, der zum zweiten Mal mit Corona infiziert war. Was überrascht Sie mehr – dass er sich überhaupt erneut angesteckt hatte oder dass er an Covid-19 gestorben ist?

Wir gingen bisher von einer einige Monate anhaltenden Immunität nach einer überstandenen Covid-19-Infektion aus. Unser Patient wurde vor knapp neun Monaten das erste Mal im Krankenhaus positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Damals war er wegen einer Herzerkrankung stationär im Krankenhaus und wurde aufgrund eines indirekten Kontakts zu einer positiven Person getestet. Die Covid-19-Erkrankung stand beim Krankenhausaufenthalt im April 2020 nicht im Vordergrund.

Kennen Sie weitere Fälle von einer erneuten Infektion?

Uns sind weitere Fälle von möglichen Re-Infektionen im Regierungsbezirk Tübingen bekannt. Diese werden gerade von den Behörden analysiert. Mit den hausärztlichen Kollegen vor Ort stehen wir in Kontakt.

Wie ist das zu erklären? Bilden einige Menschen zu wenig Antikörper?

Zur Immunität nach einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung wissen wir noch zu wenig. Wir wissen aber, dass sich nicht bei allen Genesenen auch Antikörper nachweisen lassen. Die Menge der nachweisbaren Antikörper nimmt mit der Zeit wieder ab.

Lässt sich ausschließen, dass der 73-Jährige beim zweiten Infekt an einer anderen Variante von Corona gelitten hatte?

Das lässt sich nicht ausschließen. Dazu hätte die Abstrichprobe sequenziert werden müssen. Das kann nur in Speziallaboren erfolgen. Die Partnerin des Verstorbenen wurde bei uns positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Analyse erfolgte bei LADR in Baden-Baden. Von dort haben wir die Probe der Partnerin an das Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité in Berlin senden lassen. Die Probe der Partnerin zeigte weder die Viruslinie B.1.1.7, also die "britische Variante", noch die Viruslinie B.1.351, landläufig bekannt als "südafrikanische Variante".

Wie sind Sie überhaupt auf den Verdacht gekommen, dass er sich zum zweiten Mal mit Corona angesteckt haben könnte? Es hätte ja auch eine normale Grippe sein können, also ab mit dem Mann ins Bett und fertig.

Der Patient hat an Silvester Symptome entwickelt. Zunächst Magen-Darm-Beschwerden, leichtes Fieber und Appetitlosigkeit. Am 3. Januar hatte er einen Schwächeanfall und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde dann der Abstrich durchgeführt. Das Ergebnis war eindeutig positiv mit einer hohen Viruslast. In der Folge hat sich der Zustand schnell verschlechtert, der Patient musste auf der Intensivstation beatmet werden und ist dann dort am 11. Januar verstorben.

Der Tod des Patienten liegt mehr als eine Woche zurück. Warum wurde der Fall nicht schon früher bekannt?

Wir haben den Fall der Partnerin im Zusammenhang mit dem Fall des Verstorbenen ans Gesundheitsamt gemeldet. Dort erfolgte gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt die Analyse des Falles. Als Hausärzte melden wir diese Fälle und Besonderheiten an die zuständige Behörde.

Weshalb endete die Krankheit Ihrer Meinung nach in diesem Fall tödlich – war der Patient noch geschwächt vom ersten Infekt oder verlief die Krankheit beim zweiten Mal heftiger?

Wir haben im Verlauf der Pandemie einige fulminante Verläufe mit tödlichem Ausgang erlebt. Nicht alle Patienten haben wir auch stationär eingewiesen. Einige haben wir auch im häuslichen Umfeld und im Altersheim palliativmedizinisch betreut. Der Verstorbene hatte nach unserem Eindruck keine lang anhaltenden Symptome der ersten Covid-19-Erkrankung. Wir gingen davon aus, dass er Covid-19 überstanden und hinter sich hatte. Er war auch zur Blutabnahmen und Routineuntersuchungen in unsere Praxis. Dabei gab es keine besonderen Auffälligkeiten.

Wie ging es dem 73-Jährigen zwischen den beiden Infektionen gesundheitlich?

Er hatte Vorerkrankungen wie viele unserer Patienten in dieser Altersgruppe und wurde von uns einmal im Quartal in der Praxis gesehen. In der Akte haben wir bei jedem Kontakt vermerkt: "Es geht ihm gut."

Wenn eine mehrfache Ansteckung möglich ist – bietet die Impfung dann überhaupt Schutz?

Die Impfung bietet nach allem, was wir wissen, Schutz. Wie lange dieser anhält und wann Auffrischungsimpfungen notwendig sind, ist noch nicht bekannt. Bei der Grippeimpfung muss jedes Jahr eine Auffrischung erfolgen. Bei der Grippe gibt es auch jedes Jahr neue Virusvarianten. Andere Impfungen wie zum Beispiel gegen FSME bei Zeckenbissen müssen altersabhängig in unterschiedlichen Abständen aufgefrischt werden.

Was raten Sie Ihren Patienten, um sich zu schützen?

Abstand, Hygienemaßnahmen, Atemmaske – wenn möglich FFP2 –, Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Dazu alle Kontakte auf das absolute Mindestmaß reduzieren. So bald wie möglich gegen Corona impfen lassen.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Fall für die Impfstrategie?

Aktuell werden in den Altersheimen Patienten, die Covid-19 bereits durchgemacht haben, nicht geimpft. Das entspricht den aktuell gültigen Empfehlungen. Vielleicht muss das nochmals überdacht werden. Dazu sind aber weitere Beobachtungen und Untersuchungen notwendig. Aktuell beteiligen wir uns an mehreren Fallbeobachtungen zu diesem Thema.

Sie arbeiten an einer Studie mit rund 100 Patienten aus dem Landkreis, die sich ganz am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020 das Virus eingefangen hatten. Welche neuen Erkenntnisse, ganz kurz, haben Sie gewonnen?

Es handelt sich um eine Fallbeobachtung im Rahmen der Regelversorgung in Kooperation mit der Universität Lübeck. Ganz kurz: Nicht alle haben Antikörper gebildet, einige hatten im Herbst bereits keine Antikörper mehr, und viele haben noch anhaltende Symptome.

Es waren viele Wintersporturlauber aus Ischgl darunter, also viele jüngere Menschen oder Patienten mittleren Alters. Wie geht es denen heute?

Einige berichten, dass sie das alte Leistungsniveau nicht mehr erreicht haben. Die Daten werden aktuell ausgewertet. Eine weitere Blutabnahme und Verlaufsbefragung ist in Vorbereitung.

Forschung gehört jetzt vielleicht nicht ganz zum klassischen Tagesgeschäft eines Hausarzts im ländlichen Raum, oder?

Wir verstehen uns bei den Hausärzten am Spritzenhaus als Teampraxis. Täglich besprechen wir die besonderen Fälle unter den Ärztinnen und Ärzten und im ganzen Team. Dabei fallen uns oft besondere Dinge auf, denen wir nachgehen. Aktuell wissen wir noch so wenig über Covid-19, dass wir beschlossen haben, unser Wissen und unsere Erfahrung systematisch zu erfassen. Daraus entstehen aktuell mehrere Doktorarbeiten. Die Kooperationen mit den Universitäten bestanden schon vor Corona durch die Ausbildung von Studierenden in unserer Praxis. Alleine im Jahr 2020 hatten wir über 30 Studierende bei uns zur Ausbildung.

Ihre Praxis lieferte auch den ersten Nachweis einer Infektion mit der Mutation B.1.1.7 in Deutschland. Zufall?

Kein Zufall. Unsere medizinischen Fachangestellten sind für das Thema sensibilisiert und machen uns auf besondere Fälle aufmerksam. So hatten wir auch Reiserückkehrer aus Südafrika und aus Brasilien, denen wir besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Die Tests waren aber zum Glück alle negativ. Die britische Patientin ist am 21. Dezember in Baiersbronn angekommen. Wir haben uns sofort am selben Tag um eine Möglichkeit der Sequenzierung gekümmert. Dafür waren einige Telefonate notwendig. Unser Laborpartner LADR in Baden-Baden war uns da sehr behilflich, obwohl es für das Labor auch die erste Probe zur Sequenzierung war. Am 24. Dezember haben wir dann das beunruhigende Ergebnis aus Berlin erhalten. Uns geht es vor allem in der Pandemie darum, immer einen Schritt voraus zu sein. Das funktioniert in einem eingespielten Team am besten.

Corona beschäftigt Ärzte und Behörden seit nunmehr zehn Monaten. Hat sich, mit Ausnahme von Impfstoffen, etwas am System verbessert?

Wir haben viele Innovationen durch Corona erlebt. Das betrifft vor allem unsere EDV und die Anbindung an das Labor. Die Anmeldung zu unseren Abstrichen erfolgte anfangs per Telefon, Fax und Überweisung. Heute läuft das alles über ein Online-Anmeldesystem auf unserer Homepage. Wer sich bis 12 Uhr anmeldet, erhält am selben Tag noch einen PCR-Abstrich und in der Regel am nächsten Tag das validierte Ergebnis aus dem Labor per QR-Code mit schriftlichem Befund. Wir können in der Nacht schon auf die vorläufigen Ergebnisse zugreifen und sind so viel schneller geworden.

Gibt es eigentlich auch noch so etwas wie normale Grippefälle im Kreis?

Im Jahr 2020 ging die Grippewelle erst in der 5. Kalenderwoche los, 2019 war es zwischen der 4. und 5. Kalenderwoche. Wir rechnen also erst noch mit dem Beginn der eigentlichen Grippewelle. Wir hoffen aber, dass die Corona-Maßnahmen auch einen stark abschwächenden Effekt auf die jährliche Grippewelle haben. Eine Grippeimpfung ist in jedem Fall auch jetzt noch sinnvoll. Grippeimpfstoff ist bei uns noch ausreichend verfügbar. Was aber unbedingt beachtet werden muss: Wer einen Corona-Impftermin hat, darf sich 14 Tage vorher gegen keine andere Krankheit impfen lassen.