Ärgerpotenzial bei der Energiewende: Kommt ein Windrad ins Ernet zwischen Lahr und Sulz?

1 Die Windräder auf dem Langenhard könnten Gesellschaft bekommen: Die Stadt prüft weitere Windkraftstandorte in Lahr. Foto: Baublies

Überraschung beim Thema Energiewende: Die Stadt will die Errichtung von Windkraftanlagen an weiteren Orten unterstützen. Im Gespräch ist auch das Gebiet zwischen Lahr und Sulz. Ein weiteres Areal könnte Ärger mit einem Nachbarn bedeuten.









Link kopiert



Auch wenn auf Lahrer Gemarkung erst eines steht, sind Windräder bereits jetzt ein Teil des Landschaftsbildes. Die in diesem Jahr eingeweihte Anlage auf dem Kallenwald bei Seelbach taucht bei der Einfahrt in die Stadt gut sichtbar am Horizont auf. Auch die drei Windräder auf dem Langenhard, von denen die zwei südlichen auf Seelbacher Gemarkung stehen, sind von vielen Orten der Stadt aus sichtbar. Langfristig könnten es noch mehr Windräder werden. Denn nicht nur am „Detschel“, wo, wie bereits bekannt, zwei Anlagen entstehen sollen, hat die Stadt etwas vor.