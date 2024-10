Darum liegt ein riesiger Müllberg mitten in Lauterbach

1 Allerhand Krempel liegt derzeit vor dem Rathausplatz in Lauterbach. Foto: Dold

Kurios sind die Vorgänge rund um den Müllhaufen vor dem Rathausplatz. Ein ganz schnelles Ende ist nicht in Sicht.









Das nahezu ungebremste Wachstum des Müllbergs mitten in Lauterbach kam so: Eine Anwohnerin hatte vor einiger Zeit einen Sperrmülltermin angemeldet. Allerdings hatte sie ihren Müll bereits 14 Tage vor dem zugeteilten Termin an den Straßenrand gestellt.