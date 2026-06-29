Ärgernis in Nagold: Erst Radfahrer, dann auch noch Autos – auf diesem Fußweg ist zu viel los

Der Fußweg entlang der Nagold am Neuwiesenweg ist beliebt – doch leider nicht nur bei Fußgängern. Anwohner berichten von Radfahrern und sogar Autos, die den Weg nutzen. Das hat Folgen.
Die Szene ist surreal: Da ist doch glatt ein Auto auf dem kleinen Fußweg entlang des Nagoldufers zwischen dem Unteren Wehr und dem Neuwiesenweg unterwegs. Verbotenerweise natürlich. Der schmale Weg ist nur für Fußgänger gedacht. Dass ein Auto dort überhaupt Platz findet? Das ist eigentlich kaum denkbar, und doch gibt es da diese Fotos, die zeigen, wie sich ein weißes Fahrzeug den Fußgängern nähert.