Ärgernis in Nagold: Erst Radfahrer, dann auch noch Autos – auf diesem Fußweg ist zu viel los

Der Fußweg entlang der Nagold am Neuwiesenweg ist beliebt – doch leider nicht nur bei Fußgängern. Anwohner berichten von Radfahrern und sogar Autos, die den Weg nutzen. Das hat Folgen.

Die Szene ist surreal: Da ist doch glatt ein Auto auf dem kleinen Fußweg entlang des Nagoldufers zwischen dem Unteren Wehr und dem Neuwiesenweg unterwegs. Verbotenerweise natürlich. Der schmale Weg ist nur für Fußgänger gedacht. Dass ein Auto dort überhaupt Platz findet? Das ist eigentlich kaum denkbar, und doch gibt es da diese Fotos, die zeigen, wie sich ein weißes Fahrzeug den Fußgängern nähert.

Ein Anlieger hat der Redaktion die Fotos und seine Erfahrungen zukommen lassen. Die Nutzung des Fußwegs durch ein Auto ist letztlich nur der Gipfel einer ganzen Reihe von Ärgernissen, die dort regelmäßig zu beobachten sind. Immer wieder sind Fahrradfahrer auf dem Fußweg unterwegs. Besonders, seit der benachbarte Neuwiesenweg wegen der Zellerschul-Container komplett gesperrt ist.

Der gewohnte Weg für Radfahrer ist gesperrt

Der Anlieger berichtet der Redaktion, dass er seit Monaten eine Entwicklung beobachte, die ihn fassungslos mache. „Immer mehr Menschen scheinen es nicht mehr zu schaffen, ein einfaches Verkehrsschild zu lesen.“

Das Schild ist deutlich: Eine Frau hat ein Kind an der Hand, weiße Figuren, auf einem runden blauen Schild. Ein klarer Fußgängerweg ist das also, doch der werde immer häufiger von anderen Verkehrsteilnehmern missachtet.

Der vordere Teil des Neuwiesenwegs in Nagold ist gesperrt. Der Abschnitt wird für die Schulcontainer benötigt. Der Fußweg führt links zwischen dem Schulgelände und dem Fluss lang. Foto: Heiko Hofmann

„Besonders häufig“ beobachtet der Anlieger Radfahrer, die diesen Weg nutzen. Deren direkte Zufahrt zur Fahrradstraße Richtung Stadion, ist seit dem Beginn der Bauarbeiten für die neue Zellerschule nicht mehr befahrbar. Der Grund: Auf dem Gelände, das einst Parkplätze beherbergte, stehen aktuell Schul-Container. Die Durchfahrt wird hier mit Absperrgittern verhindert.

Viele Radfahrer suchen sich da einen alternativen Weg. Der offiziell erlaubte (wenn befahrbar, auch dort gab es schon Sperrungen) führt nun über die Kanalstraße. Das sieht offensichtlich nicht jeder ein – und fährt einfach den Fußweg an der Nagold entlang.

„Gerade ältere Menschen sind hier besonders gefährdet“

Der Passant berichtet, dass er bereits mehrfach von klingelnden Radfahrern zum Ausweichen gedrängt wurde. Und: „Noch schlimmer empfinde ich die Situationen, in denen ich angepöbelt werde, wenn ich freundlich darauf hinweise, dass es sich um einen reinen Fußweg handelt.“

Diese Rücksichtslosigkeit sei ärgerlich und auch gefährlich. Die Beobachtung: „Gerade ältere Menschen sind hier besonders gefährdet. Wenn Fahrräder mit hohem Tempo unterwegs sind, bleibt oft kaum Zeit zu reagieren.“ Oft sei nur knapp ein Zusammenstoß verhindert worden.

Diese Beobachtungen bestätigen sich vor Ort schnell. Am vergangenen Samstag fuhren innerhalb weniger Minuten gleich mehrere Fahrradfahrer den Fußweg entlang. Und das, obwohl der Weg von Fußgängern stark frequentiert wird – seit der Zellerschulbaustelle mehr denn je.

Das Problem ist der Stadt bekannt

Wie ernst die Lage sei, das wurde dem Anlieger aber erst richtig klar, als ihm Autos auf dem Fußgängerweg begegneten. „Das ist für mich kaum zu begreifen“, heißt es in dem Schreiben an die Redaktion. Das mache ihn wirklich sprachlos. Fazit des Passanten: „So kann es nicht weitergehen.“

Und so wird es auch nicht weitergehen. Auf Anfrage der Redaktion erörterte die Stadt Nagold, dass das Problem bekannt sei und der „Fußweg an der Nagold hin und wieder von Radfahrern genutzt wird, obwohl dies verboten ist“.

Die Stadt will nun Umlaufsperren einbauen

Wegen Kontrollen sei man in Abstimmung mit der Polizei, heißt es aus dem Rathaus. Die ursprüngliche Aussage der Stadt Nagold, dass nicht bekannt sei, dass der Weg jemals von Autos genutzt worden sei und dies auch „aufgrund der geringen Breite nur schwer möglich sein dürfte“, korrigierte die Pressestelle der Stadt kurze Zeit später. Ein Bürger habe beim Ordnungsamt gemeldet, dass ein Auto den Fußweg genutzt habe.

Sowohl Radfahrern als auch Autofahrern soll die Durchfahrt künftig durch eine bauliche Maßnahme erschwert werden. Die Stadt will noch in dieser Woche sogenannte Umlaufsperren installieren, die eine Zufahrt erschweren.