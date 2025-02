Ärgernis in Horb: Das Katzenproblem im Kakteengarten

Ärgernis in Horb

Holger Dopp in seinem Kakteengarten Foto: Hopp

Holger Dopp klagt über Schäden an seinen Anpflanzungen. Kleine, seltene Kakteen werden zerstört, berichtet er. Die Katzen bedrohen zudem die Eidechsenpopulation des Gartens – und benutzen ihn natürlich auch als Klo.









Nein, Holger Dopp, der Kakteenexperte und Initiator des Horber Gartens für winterharte Kakteen, ist alles andere als ein Katzenhasser. In seinem Elternhaus, so berichtet er, gab es „mindestens 13 Katzen und zwei Hunde.“ Dopp bekennt: „Ich bin heute immer noch ein großer Tier- und Pflanzenfreund und setze mich bekanntermaßen für jedes Tierlein und Kräutlein ein, was auch nicht jedem Zeitgenossen passt.“