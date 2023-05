1 Der FV Etteheim (rote Trikots) ist über den Fußballverband verärgert. Foto: Künstle

Der FV Ettenheim hat das Fußballspiel gegen den SV Steinach, das auf vergangenen Mittwoch verschoben wurde, abgesagt. Doch über die Umstände der Absage herrscht beim FVE großer Unmut.









Die Fußballer des FV Ettenheim sehen sich aufgrund ihrer Gutmütigkeit als großen Verlierer des 27. Spieltages in der Kreisliga A. Doch von Anfang an: Am Sonntag, 21. Mai, stand für den FV Ettenheim das Auswärtsspiel in Steinach an. Der Gastgeber hatte bereits vor Beginn der laufenden Saison um die Verlegung des Spiels gebeten. Der Grund dafür war die Hochzeit eines Vereinsmitgliedes, an der eine Vielzahl von Spielern des SVS teilnehmen und die Möglichkeit zum Mitfeiern haben sollte.