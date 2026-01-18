Ärger wegen Parkgebühren: Stadt bittet Studenten in Schwenningen zur Kasse

Seit vergangenen Oktober wird der Parkplatz an der Neckarhalle bewirtschaftet und bittet jetzt auch Studenten zur Kasse. Wie reagieren sie darauf – und welche Alternativen haben sie?
Es sind nachvollziehbare Gründe, die die Stadt dazu bewogen hatten, den Parkplatz an der Neckarhalle Richtung Neckartower im Herbst kostenpflichtig zu machen: Er war in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel von Autoposern und Falschparkern geworden, die markierte Stellflächen missachtet oder Fahrgassen zugeparkt hatten, so dass teils die notwendige Sicherheit sowie planmäßige Nutzung der Fläche für Veranstaltungen oder Sitzungen nicht mehr gegeben war.