Ärger wegen Gymnasium Im Schramberger Gemeinderat fliegen die Fetzen

Schramberg - Was war passiert? Thema waren die Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen beim Gymnasium Schramberg. Er habe, so Richter, bei einem ihm bekannten Heizungs- und Sanitärunternehmen wegen der veranschlagten Kosten nachgehakt. Das Angebot der Firma Maurer sei um 500.000 Euro zu hoch, stellte er in den Raum.