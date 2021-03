1 Massive Kritik gibt es im Technischen Ausschuss des Gemeinderats über dieses Bauvorhaben im Sattelweg, da Vorgaben nicht eingehalten wurden.Foto: Zährl Foto: Schwarzwälder Bote

Ausschuss: Gebäude 30 Zentimeter zu hoch / Massive Kritik an nicht rechtzeitig gemeldeten Veränderungen

Im Mittelpunkt der Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats stand der Neubau einer Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten und Tiefgarage im Sattelweg.

Bad Dürrheim. Nach Hinweisen aus der Nachbarschaft wurde klar, dass die entstehenden Gebäude nicht den Bauvorgaben entsprechen. Trotz ausführlicher Beratungen im Vorfeld, wo um jeden Zentimeter gekämpft worden sei, seien die Gebäudehöhen um 30 und 31 Zentimeter überschritten worden, wurde in der Sitzung erläutert. Die Überschreitung der Höhe habe Auswirkungen auf die Abstandsflächen. Deshalb riet Stadtbaumeister Holger Kurz zur Neuvermessung der Abstandsflächen.

Bauherr Rebholz versuchte, die Umstände während der Bauzeit zu erklären. Die Ausschussmitglieder waren nicht überzeugt und übten massive Kritik an den nicht rechtzeitig angezeigten Veränderungen. Der gleiche Architekt soll auch nicht über die Bauänderungen Vor dem Holz 1 informiert haben, obwohl der Neubau bereits seit einem Jahr besteht. Auch hier seien die Ausschussmitglieder vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Diese Vorgehensweise wurde massiv bemängelt. So monierte Ortsvorsteher Helmut Bertsche: "Eindeutig neben der Spur." Geeinigt wurde sich auf eine neue Vermessung auf Kosten des Bauherrn, nach der Herstellung der Außenanlagen im Sattelweg. Besprochen wird der Nachtrag in der nächsten Ausschusssitzung im April.

Bei dem Nachtrag für das Anwesen Vor dem Holz 1 wurde eher zähneknirschend mit Vorbehalt bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung zugestimmt, da keine Anrainer betroffen sind, und die Änderungen Feriengästen zugute kommt. Herbert Scherer sagte abschließend: "Bußgelder sind zu wenig. Nur ein drohender Rückbau wirkt." Bürgermeister Jonathan Berggötz mahnte sehr ernst die Einhaltung der Regeln an.

Große Zustimmung

Einstimmig zugestimmt wurde einer Wohnanlage mit zwei Baukörpern mit Tiefgarage in der Karlstraße 14. Eine Umnutzung zum modernen Therapiezentrum erfährt das denkmalgeschützte Haus Luisenstraße 56. Weiter einstimmig angenommen wurden: ein Bauantrag in Unterbaldingen zur Errichtung eines Containers für ein Tattoo Studio, in Hochemmingen eine neue Lagerhalle und drei Bauanträge für Einfamilienhäuser im Neubaugebiet, Otfried-Preußler-Weg 3 und 11 sowie ein Einfamilienhaus im Astrid-Lindgren-Weg 18 in Bad Dürrheim. Zustimmung einschließlich Befreiung erhielten eine Terrassenüberdachung mit Solaranlage in Sunthausen, Lehrenstraße 30, sowie ein Baunachtrag in Hochemmingen, Paradiesstraße 1.

Die Vergabe von Metallbau- und Verglasungsarbeiten im Kindergarten "Funkelstein" in Hochemmingen ging an die Firma Hirt GmbH in Villingen-Schwenningen.