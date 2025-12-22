Ärger um Sportplatz in Rottweil: FV-08-Jugend von Kimmich Academy verdrängt? Stadt klärt auf

Kann das sein? Statt der Jugend des FV 08 Rottweil soll die Academy von Joshua Kimmich beim Training auf dem Kunstrasenplatz den Vorzug erhalten haben. Die Stadt klärt auf.

Bei der Kimmich Academy handelt es sich um eine Initiative von Fußball-Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich, mit der Kindern die Möglichkeit eröffnet werden soll, auf Topniveau zu trainieren, ohne die Heimat verlassen zu müssen. Nun wenden sich Eltern junger Rottweiler Spieler an uns und berichten von Ärger wegen der Sportplatznutzung in Rottweil. Wir fragen bei der Stadt nach – die den Fall aufklärt.

Pressesprecher Tobias Hermann betont zunächst: „Das Angebot der Kimmich-Academy ist in Rottweil hochwillkommen und eine sehr gute Ergänzung zum Angebot der Vereine, die Stadt Rottweil unterstützt gerade im Hinblick auf die Talentförderung die Ansiedlung und das Engagement der Academy in unserer Stadt.“ Und er stellt klar: „Dem FV 08 wurde zu keiner Zeit eine bestehende Trainingszeit entzogen.“

Die Kimmich Academy habe bislang donnerstags für zwei Stunden das Stadion genutzt. „Der reguläre Trainingsbetrieb der örtlichen Vereine war davon nicht betroffen.“

Kunstrasen statt Halle

Wie in jedem Jahr seien die Rasenplätze in den vergangenen Wochen witterungsbedingt gesperrt worden. Die Academy weiche seitdem auf Hallenzeiten in der schuleigenen Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule aus. Aber: „Da diese Halle wegen schulischer Veranstaltungen an zwei Terminen nicht genutzt werden kann, wurde die Stadt angefragt, ob der städtische Kunstrasenplatz mitgenutzt werden darf.“

Lösung gefunden

Im Dialog mit dem FV 08 habe man daraufhin eine Lösung gesucht, so Hermann. Das Ergebnis: „An beiden Terminen kann die Academy für knapp zwei Stunden eine Platzhälfte nutzen, während parallel das Training der C-/D-Jugend des FV 08 auf der anderen Hälfte stattfindet“.

Wir erkundigen uns in Zusammenhang mit dem Fall nach den Besitzverhältnissen vor Ort. „Der bestehende Kunstrasenplatz wurde aus städtischen Mitteln und durch einen WLSB-Zuschuss finanziert und ist eine städtische Sportanlage“, erklärt Tobias Hermann.

So ist die Belegung geregelt

Die Belegung des Kunstrasenplatzes werde durch den FV 08 in Abstimmung mit weiteren Nutzern koordiniert. Dieses Verfahren habe sich bewährt.

Was die Nutzer angeht, so gelte Folgendes: „Wir versuchen, dem Bedarf aller Nutzer bestmöglich Rechnung zu tragen. Die Nutzungsgebühr für bis zu drei Stunden beträgt 30 Euro, die der Academy wie allen externen Nutzern in Rechnung gestellt werden. Schulen und Vereine nutzen die Anlagen unentgeltlich.“

Das sagt der Vorstand des FV 08 Rottweil

Der Vorstand des FV 08 Rottweil sieht die Lage derweil entspannt, wie der Vorstandsvorsitzende Hans-Günther Ochs auf Nachfrage mitteilt. Eine Bevorzugung der Kimmich Academy gegenüber dem FV 08 sehe man nicht.

Der Verein stehe in gutem Austausch mit der Stadt, die letztlich entscheide, wer auf den Platz dürfe. Weil die Academy die Halle in Hausen nicht habe nutzen können, habe man seiner Kenntnis nach bisher zwei Trainingsabende bei der C- und D-Jugend ausfallen lassen, was man in der Vorweihnachtszeit aber als nicht gravierend bewerte. „Wenn es dabei bleibt, können wir damit leben“, so Ochs’ Fazit.