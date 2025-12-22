Ärger um Sportplatz in Rottweil: FV-08-Jugend von Kimmich Academy verdrängt? Stadt klärt auf

Kann das sein? Statt der Jugend des FV 08 Rottweil soll die Academy von Joshua Kimmich beim Training auf dem Kunstrasenplatz den Vorzug erhalten haben. Die Stadt klärt auf.
Bei der Kimmich Academy handelt es sich um eine Initiative von Fußball-Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich, mit der Kindern die Möglichkeit eröffnet werden soll, auf Topniveau zu trainieren, ohne die Heimat verlassen zu müssen. Nun wenden sich Eltern junger Rottweiler Spieler an uns und berichten von Ärger wegen der Sportplatznutzung in Rottweil. Wir fragen bei der Stadt nach – die den Fall aufklärt.