Der Rotary-Club ist verärgert: Er sammelte vor zwei Jahren Spenden für ein Rollstuhl-Karussell im Stadtpark – dort aber tut sich nichts. Nun reagiert die Stadt.
Genau zwei Jahre ist es her, dass das Benefiz-Spielefest stattfand – als Höhepunkt einer Spendeninitiative des Rotaryclubs Schopfheim-Wiesental und der Schülermitverwaltung des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG). Vom Erlös sollte ein Rollstuhlkarussell gekauft werden. „Ursprünglich war dieses Karussell für 2025 vorgesehen“, sagt die frühere THG-Leiterin Claudia Tatsch vom Rotaryclub im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Stadtverwaltung habe bereits 2024 zugesagt, die Aufstellung zu übernehmen, und zwar auf dem Stadtpark-Spielplatz. Nun ärgert sich der Rotaryclub in einer Pressemitteilung und im Gespräch mit unserer Redaktion darüber, dass das Projekt immer noch nicht realisiert wurde.