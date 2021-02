2 Die Polizei zeigt Präsenz in der Rottweiler Innenstadt am Dienstagmorgen. Kurz zuvor stand der Polizeiwagen im Tor selbst und dem Narren zu zeigen, dass heute keiner durchs Tor juckt. Foto: Schulz

Auch am Dienstagmorgen erlauben sich in Rottweil einige Narren eine Narretei und zeigen sich in der Innenstadt. Die Polizei gibt dieses Mal das Schwarze Tor nicht frei. Die Vorgänge am Montag wiederum werden zu einem Prüffall. Die Narrenzunft distanziert sich ausdrücklich von dem Geschehen.

Rottweil - Die Nachwehen von Montagmorgen, als 24 Narren durch das Schwarze Tor juckten, und der Minisprung von rund 450 Zuschauern verfolgt wurde, sind noch nicht abgeklungen. Zumindest nicht für die Polizei, wie Sprecher Marcel Ferraro unserer Zeitung gegenüber äußert.

Auch am Dienstagmorgen sind Polizeibeamte vor Ort. Ihre Strategie ist dieses Mal eine andere als am Tag zuvor. Am Montag postierten Beamte zunächst demonstrativ vor dem Schwarzen Tor, um dann um Punkt acht Uhr – zu jener Zeit beginnt an normalen Jahren der traditionelle Narrensprung – den Narren den Weg frei zu machen.

Man habe deeskalierend gewirkt, weil ansonsten Provokationen von Narren zu befürchten gewesen seien, so Ferraro. Dazu passt, dass keine Personalien aufgenommen wurden. Die Polizei hätte die Narren einzeln herausziehen müssen. Und auch die Zuschauer hätten einzeln befragt werden müssen. Das wollte man offensichtlich mit Blick auf ein möglichst schnelles Auflösen der Menschenansammlung vermeiden.

Die Polizei registriert, dass das taktische Verhalten am Montag in den sozialen Medien auf Kritik gestoßen ist. Ebenso verfolgt sie, dass das Verhalten der Narren verurteilt wird. Mit einem solchen verheerenden Echo habe die Zunft wohl nicht gerechnet, glaubt Ferraro und setzt auf eine disziplinierende Wirkung.

Narren und Zuschauer akzeptieren Entscheidung

Die Polizei-Taktik am Dienstag jedenfalls ist eine andere. Schon gut eine Viertelstunde vor dem ansonsten offiziellen Sprungbeginn um acht Uhr steht ein Polizeiwagen im Torbogen. Dieses Mal ist die Botschaft eindeutig: "Hier kommt heute Morgen keiner durch." An die zehn Narren seien eingetroffen. Die hätten akzeptiert, dass es keinen Torsprung geben werde, so Ferraro. Um die 50 Zuschauer, schätzt der Beamte, seien ebenfalls vor Ort gewesen.

Der Montag also wird ein Nachspiel haben. Weniger für die einzelnen Narren oder die Zuschauer, die bei genauerer Betrachtung das Versammlungsverbot der Corona-Verordnung missachtet und damit eine Ordnungswidrigkeit begangen hätten, so Ferraro.

In den Blick rückt die Narrenzunft. Zu klären sei, was sie gewusst habe. Auch habe die Polizei beobachtet, dass bestimmte Narrenfiguren beteiligt gewesen seien. "Die Zunft müsste im Normalfall wissen, wer sich unter dem Kleid verbirgt", so Ferraro. Er meint zudem: Auch wenn der Narrensprung offiziell abgesagt war und es nur einzelne Narren gewesen seien, so gehörten diese einzelnen doch zur Zunft. Dies alles gelte es nun zu klären. Ferraro spricht nicht von Ermittlungen, sondern von Prüfungen zusammen mit Stadtverwaltung und Zunft.

"Ein paar Unbelehrbare" halten sich nicht daran

Christoph Bechtold, Narrenmeister der Rottweiler Zunft, zeigt sich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten am Dienstagvormittag "frustriert" über das ganze Geschehen. Die Traditionszunft sieht sich nun angesichts des "Montagssprungs" nicht nur mit Fragen der Polizei, sondern auch mit einem verheerendes Echo in der Öffentlichkeit konfrontiert. Bechtold sagt: "Die Narrenzunft hat alle Veranstaltungen klar abgesagt. 4000 Narren haben sich daran gehalten – ein paar Unbelehrbare leider nicht."

Für die Narrenzunft sei klar gewesen, dass die Corona-Pandemie in diesem Jahr nun einmal keinerlei Fasnet zulasse. "Wir verurteilen das klar und distanzieren uns davon", bezieht er zum Sprung durchs Schwarze Tor am Montagmorgen Stellung. "24 handgezählte Narren" hätten sich hier nicht an die Ansage im Vorfeld gehalten. Dies sei deren "Privatvergnügen" gewesen. "Unser Appell war: Leute, bleibt zuhause." Man habe dafür geworben, auch wenn es natürlich allen schwer gefallen sei, die Fasnet abzusagen. Das bekräftigt Oberbürgermeister Ralf Broß am Dienstag in einem Statement. Es habe mehrfache und deutliche Apelle an die Narren und an die Öffentlichkeit gegeben, aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Er erinnert an das Alternativangebot mit "Fasnet dahoim", das auf eine sehr große und positive Resoanz gestoßen sei.

"Wir haben auf so vieles verzichtet, und 24 Narren und die Schaulustigen vor Ort machen alles kaputt", sagt Bechtold. Beim Verzicht denkt er auch an die kleinen Dinge wie die Besuche in den Altenheimen, die eher im Hintergrund geschehen und doch für die alten Menschen so ein Highlight bedeuten. All dies habe man sein lassen, – weil es eben in diesem Jahr nicht geht.

Auch der "Lange Mann" wurde gesichtet

Doch kann es sein, dass die Zunft im Vorfeld nichts von der Montagsaktion gewusst hat, das schließlich auch bei zahlreichen Schaulustigen durchgesickert sein muss? Und wie kann es sein, dass der "Lange Mann", der bekanntlich von der Zunft höchstselbst gehütet wird wie ein Augapfel, beim illegalen Sprung am Montag gesichtet wurde?

Narrenmeister Bechtold sagt dazu: "Nein, wir wussten davon nichts." Und: "Der Lange Mann steht definitiv bei uns in der Narrenkammer, da wo er hingehört." Bei dem, der da am Montag gesichtet wurde, müsse es sich wohl um einen Nachbau gehandelt haben. Die Zunft selbst habe jedenfalls bis auf zwei Hüte für einen Einspieler im Zuge der Aktion "Fasnet dahoim" nichts aus der Narrenkammer herausgegeben.

Wie auch immer: Der Scherbenhaufen für die Zunft ist nun groß. Bechtold betont, dass man den Ärger der vielen Menschen verstehe, die sich seit Monaten an die Regeln halten und die nun so etwas sehen müssen. Dennoch räumt er ein, von den Dimensionen der Entrüstung doch überrascht zu sein. "Es ist schon extrem. Damit hätte ich am Montagmorgen tatsächlich nicht gerechnet."

Warum war der Narrenmeister vor Ort?

Bechtold war, wie berichtet, selbst Augenzeuge des Geschehens. Hier stellt sich für viele die Frage: Warum war der Narrenmeister eigentlich beim "illegalen Narrensprung" vor Ort? Kann das womöglich als stillschweigende Zustimmung gewertet werden? Bechtold stellt klar, dass dies keinewegs der Fall sei. Er habe just am Montagmorgen einen Interviewtermin mit dem SWR am Schwarzen Tor gehabt. Zudem habe es Filmaufnahmen in der Narrenkammer für "Fasnet dahoim" gegeben. Wer seine Anwesenheit als Zustimmung interpretiere, liege absolut falsch. "Aber in Luft auflösen konnte ich mich in dem Moment nunmal nicht."

Und wie geht es nun weiter mit den 24, die der Zunft das alles eingebrockt haben? Bechtold sagt, man wisse nicht, wer dabei gewesen sei – auch deshalb, weil die Polizei die Personalien nicht aufgenommen habe. Dennoch werde und müsse man die Sache intern diskutieren. "Wir müssen uns fragen, ob wir etwas besser oder anders hätten machen können."

Der Frust, er ist dem Narrenmeister anzumerken. Hat der Ruf der Rottweiler Narrenzunft nun Schaden genommen? Immerhin kursieren im Netz nicht nur tausende entrüstete Kommentare von Bürgern, sondern auch Stellungnahmen anderer Zünfte, die sich ausdrücklich vom Geschehen in Rottweil – und auch in Villingen – distanzieren. Bechtold hofft, dass vor allem die Rottweiler Fasnet selbst keinen Schaden genommen hat. "Um sie wäre es sehr, sehr schade", sagt er. Schließlich bewahre man ein ganz besonderes Erbe, ein Kulturgut. 4000 Narren hierbei im Zaum zu halten, sei ohnehin nicht immer einfach. Bei 24 ist es diesmal ganz und gar nicht gelungen.

"Bedauerlich ist, dass eine Ansammlung von Uneinsichtigen dem Ansehen der Rottweiler Fasnet geschadet und sie in Misskredit gebracht hat", meint auch Oberbürgermeister Ralf Broß. "Dieses Verhalten ist angesichts der Gefahr durch Corona ganz einfach falsch und es bleibt bei mir und vielen Rottweilern völliges Unverständnis übrig angesichts einer Pandemie mit vielen Kranken und Toten."

Weitere Reaktionen auf die Narretei

Die Reaktionen auf die Aktion einiger weniger Narren am Montagmorgen, die durch das symbolträchtige Schwarze Tor gejuckt sind, reißen nicht ab. Die einen finden die Narretei beschämend, andere bestärken die Narren in ihrer Haltung. Auch ein Landtagsabgeordneter meldet sich zu Wort.

"Ich liebe meine Heimat. Ich bin stolz Rottweilerin zu sein. Aber das hat mich wirklich schockiert", betont die junge RTL-Moderatorin Lola Weippert, die gebürtig aus Rottweil stammt. Sie hat sich zu den Vorfällen am Montag nicht nur auf Instagram geäußert, sondern auch ein Statement im Gespräch mit unserer Zeitung abgegeben. "Es kann nicht sein, dass die meisten Menschen solidarisch zu Hause bleiben und andere feiern draußen Fasnet. Es stehen Menschenleben und Existenzen auf dem Spiel."

Für die 24-Jährige ist verständlich, dass die aktuelle Zeit herausfordernd ist und jeder so langsam genug hat, aber so werde der Lockdown nur verlängert. "Ich verstehe, dass vielen, die nicht arbeiten gehen dürfen, die Decke auf den Kopf fällt. Aber viele Zünfte haben sich Mühe gegeben, trotzdem Fasnet von zu Hause zu ermöglichen, per Livestream beispielsweise und dann passiert das trotzdem. Das finde ich traurig. Ich selbst habe das Glück, arbeiten zu dürfen, aber ich halte mich an alle Hygienevorgaben und mache regelmäßig Coronatests. Außerdem ist es ein Unterschied, ob es privates Vergnügen ist oder Arbeit." Die Moderatorin lebt derzeit in Berlin.

Schlag ins Gesicht für alle Daheimgebliebenen

Maja Becht ist ein Rottweiler Urgestein. In der Stadt geboren, in der Sprengergasse aufgewachsen, hat sie unter anderem interessierte Menschen jahrelang durch die Stadt geführt und sie auf die Besonderheiten aufmerksam gemacht. Mit Stolz. Dieser ist verblichen. Sie schäme sich, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Aktion der Narren sei ein Schlag ins Gesicht aller, die zu Hause geblieben seien. "Das war nicht lustig." Sie erinnert daran, dass viele Menschen im Zuge der Pandemie gestorben seien. "Wenn man ausmacht, dass keine Fasnet stattfindet, dann hält man sich auch daran", sagt sie.

Emil Sänze hingegen findet lobende Worte. Der AfD-Landtagsabgeordnete sagt: "Mutig, die Narren aus Rottweil zeigen Präsenz. Es freut mich sehr, dass die 25 Narren Zivilcourage gezeigt haben und ein Zeichen gegen eine zunehmend freiheitsfeindliche Staatsmacht gesetzt haben." Ein Lob richtet Sänze auch an die Polizei, die das närrische Treiben am Montag gewähren ließ: "Respekt an die Polizei, die nicht eskalierte." Der Sprecher des AfD-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen äußert der Pressemitteilung zufolge, der von der Landesregierung verhängte und andauernde harte Corona-Lockdown sei nicht länger zu rechtfertigen: "Es brodelt unter der Lockdown-Dunstglocke. Immer mehr Menschen nehmen es nicht mehr hin, dass ihnen Lebensfreude, Geselligkeit und Traditionen genommen werden, ihre Zukunft verspielt wird und dass ihre Lebensqualität und Freiheit unverhältnismäßig hart beschränkt wird." Die AfD-Fraktion im Rottweiler Kreistag hat den Landrat aufgefordert, bei der Landesregierung auf ein Ende des Lockdowns und angemessene Alternativmaßnahmen zu drängen (wir berichteten). "Ich schließe mich dieser Forderung vollumfänglich an."

Eine Leserin, die in der Oberen Hauptstraße wohnt, meldet sich in unserer Redaktion. Das närrische Treiben, so habe sie beobachtet, sei nicht schon um 8.10 oder 8.15 Uhr zu Ende gewesen. Die Polizei habe ihre Lautsprecherdurchsage gegen 8.45 Uhr gestartet. So lange habe das Spektakel stattgefunden. Andere Stimmen meinen, es seien nicht nur 25 Narren, sondern sogar 40 gewesen. Die Stadtverwaltung wiederum geht von nur 20 aus.