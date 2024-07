Falsch geparkt – Polizei unterbricht Gottesdienst in Bisingen

Das gibt’s auch nicht alle Tage: Die Polizei hat in Bisingen-Thanheim eine Messe unterbrochen. Der Pfarrer sprach im Altarraum mit den Beamten – um ein Parkproblem zu lösen.









Die Gottesdienstbesucher in der St. Ulrichskirche staunten nicht schlecht, als am Sonntagmorgen während der Predigt plötzlich zwei Polizeibeamte in Bisingen-Thanheim die Messe zum Patrozinium unterbrochen haben.