Ärger um Parkgarage in Oberndorf

1 So sah es Anfang Juli im Inneren aus. Die einsehbaren Garagentore sind neu. Boden und Decke, so sagt jedenfalls eine Dauernutzerin, seien wie zuvor. (Archiv-Foto) Foto: Schneider Erst sollen die Dauernutzer jeweils rund 34 000 Euro für die Sanierung der Parkgarage auf dem Lindenhof bezahlen, und jetzt ist die Sanierung aus ihrer Sicht auch noch „Schrott“.







Link kopiert



Erst die Hiobsbotschaft, dass Kosten in fünfstelliger Höhe auf ihn zukommen, dann eine mehrmonatige Sanierung, deren Ergebnis ihn fassungslos macht: In seiner Verzweiflung wendet sich ein Dauernutzer der Parkgarage an uns.