Ärger um neues Flüchtlingsheim: Sulzer Bürgermeister Keucher stellt sich gegen AfD-Mann Sänze

1 Seit März ist bereits bekannt, dass im ehemaligen Renfrizhausener Hotel Obdachlose oder Geflüchtete einziehen sollen. Foto: Schwind

Weil 2024 Geflüchtete in Renfrizhausen untergebracht werden sollen, werfen Einzelne Sulz „mangelnde Transparenz“ vor – darunter der AfD-Landtagsabgeordnete Emil Sänze. Bürgermeister Keucher nennt das „nicht nachvollziehbar“ und hält dagegen.









Link kopiert



Bürgermeister Jens Keucher ist in der Sulzer Gemeinderatssitzung vom Montag vehement Behauptungen entgegengetreten, die Stadt habe beim Erwerb des ehemaligen Hotels „Grüner Baum“ in Renfrizhausen nicht transparent agiert. Keucher nahm Bezug auf die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates in Renfrizhausen in der vergangenen Woche.