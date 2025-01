Ärger um neue Grundsteuer: Anrufer laden Frust bei der Lahrer Stadtverwaltung ab

1 Die Grundsteuerbescheide bringen für den ein oder anderen Eigentümer schlechte Nachrichten. (Symbolfoto) Foto: Büttner

Seit einigen Tagen haben die Grundstücks- und Immobilienbesitzer in Lahr ihren neuen Grundsteuerbescheid vorliegen. Einzelne müssen das Zehnfache des Bisherigen berappen. Auf dem Rathaus laufen deshalb die Telefone heiß. Es gibt sogar Einsprüche von Menschen, die weniger zahlen müssen.









Nachdem die Stadt Lahr die neuen Grundsteuerbescheide am am 10. Januar verschickt hatte, erreichten sogar die LZ- Redaktion empörte Anrufe. Die neu festgelegten Steuern haben bei etlichen Hauseigentümern teils starke Reaktionen ausgelöst, die natürlich in erster Linie die Stadtverwaltung abbekommen hat.