Schömberg - Das Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße 2 hat von Beginn an für Unmut gesorgt. Zahlreiche Anlieger hatten sich gegen das Vorhaben gewehrt, das in ihren Augen zu groß dimensioniert sei und nicht in die Umgebungsbebauung passe. Der Gemeinderat allerdings hatte bei der Genehmigung kaum eine andere Wahl als sein Einvernehmen zu erteilen, weil der Bebauungsplan das Mehrfamilienhaus zuließ.

Anders gebaut als genehmigt

Nun aber sorgt das Bauprojekt, das inzwischen fertiggestellt und bezogen ist, für weiteren Unmut. Denn der Bauherr hat anders gebaut als geplant und genehmigt. So wurden die Balkone vergrößert; an den Giebelseiten des Sieben-Familien-Hauses wurden vorgesetzte Mauern fast über die gesamte Höhe des Gebäude hochgezogen. Die Leiterin des Bauverwaltungsamts, Sabine Neumann, nannte das Ganze "ärgerlich", weil das Gebäude anders genehmigt worden sei. Die Stadtverwaltung empfahl der Baubehörde deshalb, die geänderten Balkone nicht zu genehmigen. Der Gemeinderat selbst könne nichts entscheiden, sondern die Sache nur zur Kenntnis nehmen.

Angrenzer machen mobil

Angrenzer, die schon einmal gegen das Gebäude auf die Barrikaden gegangen waren, sehen das Bauwerk überaus kritisch. Ein Brief eines Anliegers wurde in der Sitzung vorgelesen. Darin heißt es: "Wir erheben Einspruch. Die nicht genehmigte Änderung der Bauausführung ist nicht unwissentlich geschehen, sondern ganz bewusst." Den Nachbarn werde dadurch "ein Teil der Sonne genommen". Dem Bauherren wird ein "hinterlistiges Vorgehen" vorgeworfen und es wird gefordert, dass die nicht genehmigten Bauten zurückgebaut werden müssen.

Einige Stadträte sahen dies genau so. Marc Schwarz nannte das Vorhaben "unter aller Sau und an Dreistigkeit nicht zu überbieten". Heiko Gerstenberger führte aus, dass man den Abriss des gesamten Gebäudes verlangen müsste. Er verwies aber darauf, dass dies natürlich überzogen wäre. Der Gemeinderat und die Behörden seien jedoch vorsätzlich getäuscht worden, was man so nicht einfach hinnehmen dürfe.

Nachträgliches Gesuch

Tommy Geiger versuchte die Gemüter zu beruhigen: "Es ist halt ein nachträgliches Baugesuch, wie wir es oft haben." Bisher sei mit dem Bau ja alles in Ordnung gewesen. "Wir müssen auf die Verhältnismäßigkeit achten", sagte er: "Die Baubehörde wird das prüfen." Auch Edwin Nagel sah "die Welt durch diesen Bau nicht untergehen". Bei fünf Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung empfahl das Gremium dem Landrats mehrheitlich, diesen nicht genehmigten Bau abzulehnen.

Viele Befreiungen nötig

Nicht weit entfernt, in der Mörikestraße 23, ist nun ebenfalls ein größeres Mehrfamilienhaus geplant. Die Räten befürchten Schlimmes: "Da gibt es die gleichen Probleme wahrscheinlich wieder", hieß es. Für das Neubauvorhaben müssen zahlreiche Befreiungen vom Bebauungsplan erteilt werden. So soll das Haus zweigeschossig werden, zulässig ist dort nur ein Geschoss. Zudem ist eine andere Firstrichtung als festgesetzt geplant, und die Baugrenze und die Grundflächenzahl werden überschritten.

Sabine Neumann sagte, sie gehe davon aus, dass zur Genehmigung des Projekts wohl der Bebauungsplan geändert und ein vorhabenbezogener Plan erstellt werden müsse. Trotz der vorhandenen Bedenken erteilte der Gemeinderat mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen.