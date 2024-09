Ärger um Mühlenkanal in Bad Herrenalb: Hoffmann: „Wir arbeiten für die Tonne“

Ärger um Mühlenkanal in Bad Herrenalb

1 Der Mühlenkanal soll saniert werden. Oder doch nicht? Foto: Bernd Mutschler

Der Mühlenkanal soll saniert werden. Oder neu gebaut. Darüber streiten sich die Geister – sowie die Verwaltung und die Stadträte. Als das Gremium einen Antrag ablehnt, reagiert der Bürgermeister sichtlich pikiert.









Link kopiert



Der Mühlenkanal in der Bad Herrenalber Fußgängerzone Im Kloster ist arg in die Jahre gekommen. Die Sandsteine weisen teils große Schäden wie Abplatzungen, Risse und Brüche auf. Das war bereits im Januar Thema im Gemeinderat, worauf 125 000 Euro für die Sanierung des Kanals in den Haushalt eingestellt worden sind.