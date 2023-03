1 Zwei Parteien, ein großer Streitpunkt: Der Wurstautomat von Metzger Bernhard Silberer in der Unterdorfstraße in Schuttern ist dem Ehepaar Heitz, das im Fachwerkhaus rechts wohnt, ein Dorn im Auge. Das Brummen des Automaten sei nicht zu ertragen – auch eine eigens gebaute Schallschutzmauer helfe nicht. Foto: Bohnert-Seidel

Seit 2020 gibt es zwischen den Nachbarn Heitz und Silberer in der Unterdorfstraße dicke Luft. Grund dafür ist ein aufgestellter Kühlschrank, der zu laut brumme. Die Auseinandersetzung zwischen den Parteien hat ein Filmteam nach Schuttern gelockt.









Die Schilder am Hoftor des Ehepaars Heitz, das damit der Öffentlichkeit von der Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt hatte, sind mittlerweile abgehängt. Zurück bleiben bittere Enttäuschung und Verzweiflung. „Unser Glaube an die Gerechtigkeit und Menschlichkeit ist dahin“, erklärt Sabine Heitz gegenüber unserer Redaktion. Am Ende dürfte wohl der Verkauf des Hauses stehen. Bevor man sich aber final für die Resignation entscheide, stehe noch eine Verhandlung vor dem Amtsgericht aus. Mehrfach wurde diese vertagt und ist jetzt auf Anfang April anberaumt. Das Ehepaar hat seinen Nachbarn Bernhard Silberer auf Unterlassung verklagt. Außerdem hatte sich das Ehepaar für einen Beitrag im Frühstücksfernsehen entschieden (siehe Info).