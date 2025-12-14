Ärger um Mehrkosten: Rathausssanierung in Wyhlen wird teurer

Die Sanierung des Rathauses Wyhlen kostet 350 000 Euro mehr. Dazu äußerten sich Bürgermeister Tobias Benz und Bauleiter Jürgen Maier zum ehemaligen Bauamtsleiter der Kommune.
Über den Stand der Sanierungsarbeiten des Rathauses in der Rheinfelder Straße 19 im Ortsteil Wyhlen berichteten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bauleiter Jürgen Maier und Peter Herzog vom Architekturbüro Herzog in Lörrach. Beide gaben an, dass die Arbeiten bereits im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen werden sollten. Allerdings sei es zu Verzögerungen gekommen, da vorhandene Bestandsfußböden geöffnet und in Folge größtenteils entfernt wurden.