In der Diskussion um die Flüchtlingsunterbringung im ehemaligen Hotel „Grüner Baum“ in Renfrizhausen meldet sich AfD-Landtagsabgeordneter Emil Sänze in einer Pressemitteilung erneut zu Wort.

In den Sitzungen von Gemeinde- und Ortschaftsrat Ende November waren Vorwürfe laut geworden, dass die Stadt bei der Unterbringungslösung nicht transparent genug gehandelt habe. In dem ehemaligen Hotel sollen rund 20 Geflüchtete Personen Platz finden.

Am Ortschaftsrat vorbei?

Sänze schreibt zu dieser Entscheidung: „Nun also soll mit den Stimmen der Gemeinderäte der Stadt Sulz ein Flüchtlingsheim in Renfrizhausen eröffnet werden: Einem Dorf mit 800 Einwohnern ohne Einkaufsmöglichkeiten, mit eingeschränktem öffentlichem Nahverkehr und vor allem – ohne Gasthaus.“ Denn der „Grüne Baum“, so Sänzes Vorwurf, sei ohne die Bürger Renfrizhausens einzubinden, „handstreichartig am Ortschaftsrat vorbei angekauft“ und zum Flüchtlingsheim umgewidmet worden.

Lesen Sie auch

Mit dem Baugesuch werde der „Grüne Baum“ zur städtischen Unterkunft für Geflüchtete für 55 000 Euro umgebaut – ohne jegliche Diskussion mit den Bürgern, meint Sänze. In der Ortschaftsratssitzung war der AfD-Mann ebenfalls aufgetreten und hatte behauptet, Eltern hätten Angst um ihre Kinder.

Zuspitzung wird laut Sänze in Kauf genommen

Auf seine Frage, ob die Stadt die Flüchtlingszuweisungen dahingehend beeinflussen könnte, dass nur Familien der Flüchtlingsunterkunft zugewiesen werden, sei die Aussage: „Die Stadt arbeitet vertrauensvoll mit der Kreisbehörde zusammen“ gekommen, schreibt Sänze . Allerdings hingen die Zuweisungen auch von der Flüchtlingsmenge ab. Das Kreisflüchtlingsheim Hopfau sei als gut funktionierendes Beispiel genannt worden. Dabei, so erinnert Sänze, habe es Schlagzeilen wie: „Anwohner beklagen Lärm und mutmaßen Sozialbetrug“ gegeben.

Die Zuspitzung vor Ort werde „billigend in Kauf genommen“, meint der AfD-Landtagsabgeordnete und mutmaßt, dass es „auf engstem Raum zu Eskalationen“ kommen werde und Ärger vorprogrammiert sei. Dem Gemeinderat wirft er „preußischen Gehorsam“ vor, dabei sollte das Gremium seiner Ansicht nach „das Recht auf Remonstration in Anspruch nehmen“, so Sänze in seiner Mitteilung.

Keucher wehrt sich gegen Vorwürfe

Bürgermeister Keucher hatte sich in der Gemeinderatssitzung vehement gegen die Vorwürfe gewehrt, die Stadt sei nicht transparent genug vorgegangen. Schon im März war die Unterbringungslösung in Renfrizhausen in den Gremien öffentlich besprochen worden. Ortsvorsteher Reiner Kimmich hatte außerdem darauf verwiesen, dass die Grundstücksnachbarn vorab informiert worden seien und es keine Einwände gegeben habe.