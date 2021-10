Waldhornstraße in Sunthausen wird wohl Fall für Anwälte

1 Wer muss wieviel Erschließungsbeiträge für die Waldhornstraße in Sunthausen bezahlen? Hier gibt es momentan unterschiedliche Auffassungen zwischen Stadt und Anwohnern. Foto: Strohmeier

Im Frühjahr 2017 wurde die Sanierung der Sunthauser Waldhornstraße abgeschlossen. Seit damals geht es um die Erschließungsbeiträge, wer wie viel zahlt – da ein Teil als historische Straße gilt und ein Teil nicht. Nun kommt Bewegung in die Sache. Die so genannte Widmung ist beschlossen, wenn sie vollzogen ist, könnte die Stadt theoretisch die Bescheide versenden.















Bad Dürrheim-Sunthausen - Rund 910.000 Euro investierte die Stadt damals in die Sanierung der Waldhornstraße. In diesem Zuge prüfte man auch, ob sich die Anlieger an den Kosten beteiligen müssen. Im Ergebnis kam man darauf, dass ein Teil der Straße als historisch eingestuft werden kann, da sie bereits vor 1868 existierte, ein Teil davon nicht, die Anwohner des historischen Abschnitts müssen keine Erschließungsbeiträge bezahlen. Die betroffene Gruppe, die zur Zahlung herangezogen wird, drohte damals, die Sache vor Gericht zu bringen. Laut Norbert Müller, Anlieger und Sprecher der Gruppe, sei ein Stuttgarter Anwaltsbüro schon mit dem Mandat beauftragt.