Ärger um die Hochbrücke Horb: Hat das RP nicht mal seine kleinen Baufirmen im Griff?

1 Oliver Pfeiffer ärgert sich, weil der braune Streifen auf seinem Grundstück immer noch nicht wieder grün ist. Foto: Jürgen Lück

Porr schafft Hochbrücke erst bis zu vier Jahre später fertig als vereinbart. Doch nicht mal die „Aufräumarbeiten“ an der Lärmschutzwand Nordstetten sind bis jetzt gemacht. Ein Nordstetter wartet seit über zwei Jahren.









Die ganze Region schaut auf Donnerstag, 28. November. An diesem Termin wird das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe verkünden, ob es etwas Neues zur Bauzeitverlängerung der Hochbrücke gibt. Doch das RP hat offenbar nicht nur Probleme, die Baufirma Porr (20.665 Mitarbeiter in Europa) in den Griff zu kriegen. Auch bei lokalen Firmen mit gut 50 Mitarbeitern scheint es Probleme zu geben.