Klimaschutz, Austritt aus der „Seebrücke“ – die CDU-Fraktion in VS hat Anträge gestellt. Daraufhin reagiert die SPD: Die CDU rücke gefährlich nah an die AfD heran.

„Wenn die Maske fällt“, schreibt Nicola Schurr, Fraktionsvorsitzender der SPD, in einer Stellungnahme zur CDU.

Und weiter: Mit großer Bestürzung und politischer Enttäuschung muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die CDU-Fraktion in Villingen-Schwenningen nun einen Antrag eingebracht hat, der zentrale Inhalte eines zuvor gescheiterten AfD-Antrags nahezu vollständig übernimmt. Was als sachliche Prüfung kommunaler Regelungen angekündigt wurde, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine schleichende Annäherung an rechtspopulistische Positionen – energiepolitisch, sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch“, meint Schurr.

„Verheerendes Signal“

„ Es ist ein verheerendes Signal, wenn ausgerechnet eine Partei, die sich stets als verantwortungsvolle Kraft der Mitte inszeniert, Positionen übernimmt, die sie noch vor wenigen Wochen als ‚nicht zielführend‘ ablehnte – nur um sie jetzt unter eigenem Etikett zu vermarkten“, erklärt der Fraktionschef der SPD. Dass dabei der Klimaschutz und der soziale Wohnungsbau als vermeintliche Hindernisse dargestellt werden, sei nicht nur politisch kurzsichtig, sondern auch sozial ungerecht.

Besonders beschämend sei es, wenn in dieser Debatte auch noch die Mitgliedschaft in der „Initiative Seebrücke“ als überflüssig erklärt wird – eine Mitgliedschaft, die ein klares Zeichen der Humanität und Solidarität ist, formuliert Nicola Schurr.

Kritik auch an OB Roth

Und weiter meint der Fraktionschef: „Dass der Klimaschutz durch ein kleines ‚Kästchen‘ in Vorlagen als bürokratisches Ärgernis abgetan wird, zeigt, wie weit sich die CDU inzwischen von den Herausforderungen unserer Zeit entfernt hat. Und wie traurig und unangemessen ist es, wenn der Oberbürgermeister auf seiner privaten Facebook-Seite auch noch öffentlich Werbung für genau diesen CDU-Antrag macht. Ein Stadtoberhaupt sollte verbinden und moderieren – nicht parteipolitisch agitieren. Wer das Vertrauen aller Bürgerinnen und Bürger haben will, sollte sich hüten, einseitige parteipolitische Vorstöße öffentlich zu promoten – insbesondere, wenn sie inhaltlich so nah an der AfD stehen.“

„Der politische Kompass dieser CDU ist verrutscht – und das muss allen Demokratinnen und Demokraten zu denken geben“, bemerkt Schurr.