Ärger über Verbündete: Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen

1 Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild) Foto: Menahem Kahana/AFP POOL/AP/dpa Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.







Tel Aviv - Als Lehre aus den jüngsten Kriegen in Nahost und darauffolgenden Rüstungsbeschränkungen verbündeter Staaten will Israels Regierung die landeseigene Waffenindustrie mit Milliardeninvestitionen unabhängiger machen. Fürs nächste Jahrzehnt sei dafür eine Summe von 350 Milliarden Schekel (93 Milliarden Euro) vorgesehen, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Medienberichten bei einer Abschlusszeremonie für neu ausgebildete Luftwaffe-Piloten. In seiner Rede nahm er laut der "Times of Israel" auch Bezug auf Deutschland, das wie andere Staaten "mehr und mehr (Waffen-)Systeme aus Israel" kaufen wolle.