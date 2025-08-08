Ärger über Strafzettel: Dutzende Knöllchen verteilt

1 Dass auf den Senkrechtparkplätzen links wegen des 3-Länder-Stadt-Festivals ein Halteverbot gilt, sei für Autofahrer nicht zu erkennen gewesen, sagt Thomas Dannenberger. Foto: zVg/Thomas Dannenberger Halteverbote anlässlich des 3-Länder-Stadt-Festivals in Weil am Rhein: War die Beschilderung korrekt?







Jeder ärgert sich über ein Knöllchen. So auch Thomas Dannenberger, der zwei Tage vor dem 3-Länder-Stadt-Festival plötzlich eines hinter dem Scheibenwischer seines Autos klemmen hatte. Dies auf einem Parkplatz, auf dem er schon öfters geparkt hat, und auf dem sonst das Parken erlaubt ist. „Aus meiner Sicht war das Parkverbot nicht ausreichend beschildert und nicht ersichtlich“, sagt Dannenberger. Er selbst sei vom Rathaus kommend über die Schillerstraße nach links auf die Hauptstraße eingebogen und anschließend wieder nach links auf einen der Senkrecht-Parkplätze gefahren, schildert er die Situation. Schilder die auf ein Parkverbot auf diesen Plätzen hinweisen, habe er nicht gesehen, berichtet er. Dies sei nicht nur ihm so gegangen, an dutzenden Autos hätten Strafzettel gehangen. Nachdem er zum Auto zurückgekommen war und das Knöllchen entdeckt hatte, habe er noch drei andere Autofahrer gewarnt, welche die Beschilderung ebenfalls nicht gesehen hatten, ergänzt er.