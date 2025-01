Ärger über Hundekot und Pferdeäpfel: Warum Gemeinden in der Region keine Pferdesteuer erheben

1 Hunde- und Pferdesteuern sind des Öfteren heiß diskutierte Themen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/NoName_13

Wie unterscheiden sich Hunde- und Pferdesteuer, und warum wird letztere nur in wenigen Gemeinden erhoben? Stadtverwaltungen aus der Region beleuchten die Hintergründe und gehen auf die umstrittene Frage der Kotbeseitigung ein.









Während die Hundesteuer in den meisten Gemeinden üblich ist und unter anderem zur Bewältigung von Problemen wie Hundekot dient, gibt es in den meisten Kommunen keine entsprechende Steuer für Pferde. Tatsächlich haben nur drei Gemeinden in ganz Deutschland eine Pferdesteuer eingeführt, und diese liegen allesamt in Hessen. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen zu diesem Thema – vor allem, wenn es wiederholt Ärger mit liegen gebliebenen Hinterlassenschaften der Reittiere und Hunde gibt.