Ärger über defekten Kanal: Wasserschaden kostet Mahlberg 250.000 Euro

1 Die Stadt Mahlberg muss das Abwassersystem des Gewerbegebiets DYN A5 erneuern lassen. Foto: Bildstein Weil Flüssigkeit in Schächte geriet, muss die Stadt Mahlberg rund 250 000 Euro in die Sanierung des DYN A5-Abwassersystems investieren







Als „ärgerlich“ bezeichnete Bürgermeister Dietmar Benz den Befund nach einer Kontrolluntersuchungen durch die Firma Förster. Nach erhöhten Pumplaufzeiten für das Abwasser, die vom Abwasserzweckverband Südliche Ortenau im April 2024 gemeldet worden waren, hatte das Schwanauer Unternehmen das Abwassersystem auf dem Zweckverbandsareal DYN A5 – Verbandsmitglieder sind die Städte Ettenheim und Mahlberg – inspiziert. Dabei waren „erhebliche Schäden“ am Schmutzwasserkanal in der Rudolf-Hell- und Nikola-Tesla-Straße entdeckt worden. Vor allem in Letzterer drang über Risse Grundwasser ins Kanalnetz. „Es sind gravierende Mängel, deren Beseitigung keinen Aufschub duldet“, erklärte Benz vor dem Gemeinderat.