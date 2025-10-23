Ärger nach der Zeller Wahl: CDU fordert Entschuldigung von Bürgermeister Peter Palme

Es bleibt unruhig in Zell: Die CDU wehrt sich entschieden gegen den Vorwurf einer „Kampagne“, den Bürgermeister Peter Palme nach seiner Wahlniederlage erhoben hat.
Auch nach dem vermeintlich klaren Ergebnis der Bürgermeisterwahl kommt die Schwanenstadt nicht zur Ruhe. Der klar unterlegene Bürgermeister Peter Palme sprach in der Lokalpresse von einer gezielten Kampagne gegen seine Person, und machte die CDU dafür verantwortlich. Diese wehrt sich nun in einer Stellungnahme entschieden, die unserer Zeitung vorliegt und auch im Finanzausschuss am Mittwoch verlesen wurde.