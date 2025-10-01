Ärger in Zimmern: Moralisch in der Verantwortung

In der Debatte um die Vermietung einer Wohnung an Flüchtlinge ärgert sich Leser Walter Schwer über die Ansichten von Leser Hans-Georg Scherfer.
Zum Leserbrief von Hans-Georg Scherfer möchte ich ein paar Dinge richtigstellen. Wir haben zu keiner Zeit behauptet, dass es einen beziehungsweise zwei Mietverträge zwischen der Gemeinde und dem Vermieter gebe. Wir sind aber aus guten Gründen der Auffassung, dass Gemeindeverwaltung und Gemeinderat aufgrund der Entstehung der Mietverträge politisch und moralisch eine Verantwortung gegenüber dem Vermieter haben, zumal zum damaligen Zeitpunkt die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde vor Ort die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen als geeignet angesehen hat (Wörtliche Aussage: „Die Wohnung nehmen wir“).