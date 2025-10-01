Ärger in Zimmern: Moralisch in der Verantwortung

In der Debatte um die Vermietung einer Wohnung an Flüchtlinge ärgert sich Leser Walter Schwer über die Ansichten von Leser Hans-Georg Scherfer.

Zum Leserbrief von Hans-Georg Scherfer möchte ich ein paar Dinge richtigstellen. Wir haben zu keiner Zeit behauptet, dass es einen beziehungsweise zwei Mietverträge zwischen der Gemeinde und dem Vermieter gebe. Wir sind aber aus guten Gründen der Auffassung, dass Gemeindeverwaltung und Gemeinderat aufgrund der Entstehung der Mietverträge politisch und moralisch eine Verantwortung gegenüber dem Vermieter haben, zumal zum damaligen Zeitpunkt die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde vor Ort die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen als geeignet angesehen hat (Wörtliche Aussage: „Die Wohnung nehmen wir“).

Unsere Empfehlung für Sie Scherbenhaufen in Zimmern An Flüchtlinge vermietet – von der Gemeinde im Stich gelassen? Die Gemeinde sucht Wohnraum für Flüchtlinge. Ein Mann aus Zimmern meldet sich daraufhin wegen seiner freien Wohnung – und ein Alptraum beginnt. Nun braucht er Hilfe. Dies haben wir am 22. September in einem mehrseitigen Schreiben ausführlich begründet und allen Gemeinderäten zukommen lassen.

Wir haben dabei den Räten angeboten, die betreffende Wohnung zu besichtigen und sie um ein Gespräch mit uns gebeten. Bis heute haben uns von den 25 Räten drei geantwortet.

Die „Stammtischdebatte“ wurde übrigens nicht von uns, sondern von einem Mitglied des Gemeinderats eröffnet.

