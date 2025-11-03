Ärger in Zimmern: Formalitäten stehen über dem Wohl des Bürgers

Zum Fall eines Bürgers, der seine Wohnung an Flüchtlinge vermietet hat und sich von der Gemeinde im Stich gelassen fühlt, hat unsere Leserin Christine Löffler eine klare Meinung.
Zum Slogan der Gemeinde Zimmern „Wir haben Charakter“: Seit 2015 heißt unser Staat Asylbewerber willkommen. Deshalb ruft unsere Gemeinde im Amtsblatt Bürger auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein Bürger bietet ihr seine renovierte Wohnung an. Diese wird für gut befunden. Mieter sind syrische Asylbewerber, die bislang in einer gemeindeeigenen Wohnung in Horgen untergebracht waren.