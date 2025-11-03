Ärger in Zimmern: Formalitäten stehen über dem Wohl des Bürgers

Zum Fall eines Bürgers, der seine Wohnung an Flüchtlinge vermietet hat und sich von der Gemeinde im Stich gelassen fühlt, hat unsere Leserin Christine Löffler eine klare Meinung.

Zum Slogan der Gemeinde Zimmern „Wir haben Charakter“: Seit 2015 heißt unser Staat Asylbewerber willkommen. Deshalb ruft unsere Gemeinde im Amtsblatt Bürger auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein Bürger bietet ihr seine renovierte Wohnung an. Diese wird für gut befunden. Mieter sind syrische Asylbewerber, die bislang in einer gemeindeeigenen Wohnung in Horgen untergebracht waren.

Hilfe abgelehnt Das in dem Artikel geschilderte Drama nimmt seinen Lauf. Mehrfach macht der Vermieter die Verwaltung auf Missstände aufmerksam und bittet um Hilfe. Diese lehnt das ab mit der Begründung, da sie nicht Unterzeichner der Mietverträge sei und mit der im Vertrag genannten Betreuerin nichts zu tun habe. Letzteres entspricht nicht den Fakten.

Als der Bürger daher die Bürgermeisterin um ein Gespräch bittet, lässt sie ihn im Vorzimmer warten, dann durch eine Angestellte mitteilen, dass sie ihn am Mittag anrufen würde. Auf diesen Anruf wartet er bis heute. Dann wird dem Vermieter schriftlich das von den Flüchtlingen verbrauchte Wasser in Rechnung gestellt, ihm schriftlich mit dem Abstellen des Wassers gedroht und „angeboten“, mit Kanistern Wasser während der Öffnungszeiten des Rathauses dort abzuholen.

Formalitäten über Wohl des Bürgers gestellt

Diese drei Beispiele von vielen zeigen: Mit von der Bürgermeisterin propagierten „Bürgernähe“ hat das nichts zu tun. Das Rathaus stellt den „formalen Status“ (Mietverträge) über das Wohl des Bürgers, welcher ihr bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten helfen wollte.

Dass er seine infolge Arbeitsunfähigkeit geringe Rente damit verbessern wollte, um kein Sozialhilfeempfänger zu werden, ist nachvollziehbar. Wenn ein Gemeinderat darin schriftlich einen „klaren Fall von Pech gehabt aus Profitgier“, sieht, zeugt das von Unwissenheit und beweist, dass er das Schreiben an die Gemeinderäte nicht gelesen hat oder eine sachliche Diskussion verweigert.

Lösung diskutieren

Über den Lösungsvorschlag, der Bauhof könne den Vermieter bei der Behebung der gravierendsten Schäden unterstützen, dieser dann die Wohnung in Eigenarbeit renovieren und vermieten, sollte zumindest sachlich diskutiert werden. Dazu sind Bürgermeisterin und Gemeinderat bisher nicht bereit. Stand jetzt droht dem Vermieter die Versteigerung des Hauses. Bleibt also die Frage: Haben wir wirklich „Charakter“ in unserem Zimmern?

