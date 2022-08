1 Manchmal werden Hundekot-Beutel einfach ins Grüne geworfen. (Symbolfoto). Foto: AdobeStock/Karin Jähne

Warum bemüht sich die Verwaltung in Waldachtal nicht um weitere Hundekot-Stationen in der Gemeinde? Mit dieser Frage trat ein Leser des Schwarzwälder Boten und Hundebesitzer an unsere Redaktion heran.















Waldachtal - Angeblich soll Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi im Rahmen der Hundesteuerpetition versprochen haben, dass Bello-Stationen im Gemeindegebiet installiert werden. In einem Gespräch mit unserer Redaktion verneinte dies die Bürgermeisterin. Grassi soll angeboten haben, nicht stark frequentierte Mülleimer abbauen zu lassen und stattdessen an anderen Stellen zu installieren, wo sie auch den Hundebesitzern von Nutzen sind. "Es gab nur zwei Vorschläge aus der Bevölkerung zum Abbau von Mülleimern", ließ Grassi durchblicken.

Bürger stellen Hundekot fest

Zuletzt kam das Thema im Juni 2021 im Ortschaftsrat Salzstetten auf. Stein des Anstoßes war, dass aus der Mitte der Bevölkerung damals vermehrt Hundekotabfälle festgestellt wurden, welche teilweise in den Gebüschen entlang der Lettenbergstraße landeten. Problematisch erschien, dass Hundebesitzer keine Möglichkeit der Entsorgung unterwegs sehen würden. Hundetoiletten sucht man meist vergeblich in der Gemeinde. Zwei Exemplare stehen in Lützenhardt. An einigen Mülleimern konnten zumindest Müllbeutel entnommen werden.

14 Stunden Mülleimer-Leeren

Laut den damaligen Informationen war der Bauhof 14 Stunden pro Woche mit Mülleimer-Leeren beschäftigt. Eine weitere Stunde des Leerens kam für Grassi nicht in Betracht. Es müsse ihrer Meinung nach dann über eine Umverteilung der Mülleimer nachgedacht werden. Nach Gesprächen mit Bauhofleiter Klaus Hoberg stimmte die Bürgermeisterin der Beschaffung von weiteren Mülleimern zu, wie einen Monat später bekannt wurde. Insgesamt 13 neue Mülleimer sollten nun in Salzstetten installiert werden. Auch in den anderen Ortsteilen der Gemeinde wurden später weitere Mülleimer angeschafft.

Hundekot-Beutel werden aktuell nicht mehr ausgegeben und dies auch aus einem bestimmten Grund. "Seitdem landen auch weniger Hundekot-Beutel im Gebüsch", ließ Grassi durchblicken.