Ärger in Sulzbach: „Das kommt einer Enteignung gleich“

Zum Artikel „Keine Milde für den Mooswald“ meint unser Leser Manfred Seckinger:
Wir Anwohner vom Mooswald haben doch immer die Arschkarte gezogen. Irgend ein Zuständiger vom Landratsamt sagt, was wir mit unseren Grundstücken zu machen haben. Die Argumentation ist, dass bei einem früheren Projekt Fehler gemacht wurden. Gibt es denn keine Möglichkeit, sich gegen Behörden zu wehren? Wahrscheinlich muss man Angst haben, dass der Gemeinde der Zuschusshahn zugedreht wird. In ganz Baden-Württemberg werden die Straßen für Glasfaser aufgerissen. Für die Moosenwälder geht natürlich das Geld aus. Wir graben in Eigenenregie.