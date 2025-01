Ärger in Schiltach: Hundehalter hinterlässt Kot seines Tieres immer wieder am selben Ort

1 Hundekot sorgt in Schiltach für Ärger. (Symbolfoto) Foto: © Markus Braun/stock.adobe.com

Schiltacher Bürger haben jüngst immer wieder unschöne Entdeckungen an der Friedrich-Grohe-Halle gemacht: Ein Hundehalter hinterlässt dort quasi demonstrativ regelmäßig den Kot seines Tieres. Der Ärger ist groß – auch beim Bürgermeister.









Link kopiert



Immer wieder entdecken Bürger die Hinterlassenschaften: „Heute Abend (...) an der Grohehalle wieder frische Hundehaufen auf den beiden Parkplätzen entdeckt! Mittlerweile finden wir es nicht mehr lustig“, heißt es in einem Beitrag aus der vergangenen Woche in einer lokalen Facebook-Gruppe. Auch in den Wochen zuvor waren immer wieder Haufen gefunden worden.