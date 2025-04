1 Auf dem neuen ENRW Gelände – hier ein Bild kurz nach der Inbetriebnahme – ist es nachts ziemlich hell, finden Anwohner. Foto: Privat

Die imposante Beleuchtung des Neubaus der ENRW wirft Fragen auf. Anwohner fühlen sich gestört – und eigentlich dürfen Gebäude seit April doch gar nicht mehr angestrahlt werden?









In einem Schreiben an unsere Redaktion macht ein Bürger seinem Ärger Luft: Die ENRW strahle ihren Neubau nachts über die Maßen an – so würden Fledermäuse und Insekten vertrieben. Außerdem, so wird erinnert, gelte von April bis September rund um die Uhr ein Beleuchtungsverbot.