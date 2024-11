Ärger in Rottweil

1 Das Landratsamt wird demontiert. Ist der Abriss und Neubau nötig? Foto: Schmider

Zur Verwendung von Steuergeldern hat unser Leser Hartmut Polet aus Sulz eine klare Meinung.









Ich musste mich nach dem Lesen des Berichtes fragen, wie unser Staat mit den Steuergeldern haushaltet? Wie kann man so einen Bau überhaupt dem Erdboden gleich machen? Die Verantwortlichen im Landkreis müssten sich gerade in dieser kritischen zeit gezielt fragen, wo man Bürokratie in allen Bereichen einsparen kann und somit auch weniger Personal.