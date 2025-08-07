Ärger in Rottweil: Unbekannte reißen Gelbe Säcke auf und verteilen den Müll im Garten

So ein Ärger. In Rottweil wurden in der Nacht auf Donnerstag Gelbe Säcke herumgeworfen, aufgerissen und der Plastikmüll in der Nachbarschaft verteilt.
Die Anwohner in der Imster Straße waren ganz schön geschockt, als sie am Donnerstagmorgen aus dem Fenster sahen. Die Säcke, die in der Nachbarschaft gesammelt am Straßenrand deponiert werden, waren nicht mehr an Ort und Stelle, sondern lagen aufgerissen und verteilt in der Nachbarschaft, vor der Haustür, in Gärten und einer sogar auf dem Flachdach der angrenzenden Garage herum.