Ärger in Rottweil: Unbekannte reißen Gelbe Säcke auf und verteilen den Müll im Garten

So ein Ärger. In Rottweil wurden in der Nacht auf Donnerstag Gelbe Säcke herumgeworfen, aufgerissen und der Plastikmüll in der Nachbarschaft verteilt.

Die Anwohner in der Imster Straße waren ganz schön geschockt, als sie am Donnerstagmorgen aus dem Fenster sahen. Die Säcke, die in der Nachbarschaft gesammelt am Straßenrand deponiert werden, waren nicht mehr an Ort und Stelle, sondern lagen aufgerissen und verteilt in der Nachbarschaft, vor der Haustür, in Gärten und einer sogar auf dem Flachdach der angrenzenden Garage herum.

Wie das passiert ist? Darauf haben die Anwohner keine Antwort. „Wir haben abends die Rollläden heruntergelassen“, erzählt eine Anwohnerin. Das sei so gegen 22.30 Uhr gewesen. Drüben beim Ferienzauber sei die Post abgegangen. Figa und Schuss spielten. Die Stimmung, die in die Nachbarschaft hinüber hallte, war offenbar gut.

Wer macht sowas?

Am nächsten Morgen dann die Überraschung. „Mein Mann hat mich gerufen und gesagt ’guck mal auf die Garage’“. Da habe einer der gelben Säcke auf dem Flachdach gelegen.

Beim Gang vor die Haustür habe sich dann das ganze Ausmaß gezeigt. Der Plastikmüll lag verteilt im Garten, bei der Nachbarin wurde der Müllsack aufgerissen und vor der Haustür ausgeleert. Eine Riesensauerei. Die Frage, die sich die Anwohner stellen, lautet da natürlich – wer macht denn sowas?

Wie ist der gelbe Sack aufs Garagendach gekommen? Foto: privat

Tiere? „Das glaube ich nicht“, sagt die Anwohnerin. „Ein Tier wirft sicher keinen Sack auf ein Garagendach.“ Der Verdacht falle da schon eher auf bierselige Gäste des Rottweiler Ferienzaubers gegenüber.

Eine Mitschuld an der Misere trage auch die Firma Alba, die die gelben Säcke nicht wie vorgesehen am Mittwoch abgeholt habe.

Mittlerweile habe ihr Mann die Sauerei ums Haus beseitigt. Aufs Garagendach zu kommen sei für das betagte Paar allerdings nicht so einfach. Sie sei über 80, ihr Mann 90 Jahre alt. Die Nachbarschaft sei in einem ähnlichen Alter.