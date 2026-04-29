Ärger in Rottweil: Strafzettel bei Einweihung der Hängebrücke – Stadt hat „gute Gründe“

Dass in Rottweil ausgerechnet beim Fest zur Hängebrücken-Einweihung Strafzettel verteilt wurden, sorgte für Unmut. Unser Leser Ralf Armleder hat dazu eine klare Meinung.

Auch wenn an einem Festwochenende viele erwarten, dass das Ordnungsamt ein Auge zudrückt: Ohne Kontrollen geht es leider nicht. Die Stadt Rottweil hat gute Gründe, gegen Parksünder vorzugehen – das gebietet schon die Fairness gegenüber allen, die bezahlen. Und freie Rettungswege für Feuerwehr und Rotes Kreuz sind keine Nebensache, sondern im Ernstfall lebenswichtig.

Gerade bei solchen Veranstaltungen zeigt sich zudem, dass viele Auswärtige Anwohnerparkplätze in der Innenstadt blockieren. Das sorgt verständlicherweise für Unmut bei denjenigen, die dort wohnen.

Jeder bestimmt die Höhe seines Bußgeldes selbst

Am Ende gilt: Jeder bestimmt die Höhe seines Bußgeldes selbst – nämlich durch sein eigenes Verhalten. Und ein Blick in andere Städte zeigt, dass Rottweil noch vergleichsweise maßvoll handelt. Anderswo wird schneller abgeschleppt oder sogar eine Parkkralle angebracht.

Ein funktionierendes Fest braucht eben auch klare Regeln – und die sollten für alle gelten.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.