Ärger in Rottweil: Strafzettel bei Einweihung der Hängebrücke – Stadt hat „gute Gründe“

Dass in Rottweil ausgerechnet beim Fest zur Hängebrücken-Einweihung Strafzettel verteilt wurden, sorgte für Unmut. Unser Leser Ralf Armleder hat dazu eine klare Meinung.
Auch wenn an einem Festwochenende viele erwarten, dass das Ordnungsamt ein Auge zudrückt: Ohne Kontrollen geht es leider nicht. Die Stadt Rottweil hat gute Gründe, gegen Parksünder vorzugehen – das gebietet schon die Fairness gegenüber allen, die bezahlen. Und freie Rettungswege für Feuerwehr und Rotes Kreuz sind keine Nebensache, sondern im Ernstfall lebenswichtig.