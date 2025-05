Ärger in Rottweil: Stellt der Zepfenhaner Biber eine Gefahr für Kinder dar?

1 Um den Vollochbach, der derzeit eher einem See als einem Bach gleicht, besteht derzeit Rutschgefahr. Foto: Schmidt

Der Biber bereitet weiter Sorgen. Die Gemeinde Frittlingen lässt prüfen, ob er vertrieben werden kann, bevor er irreparablen Schaden anrichtet. Auch im Rottweiler Stadtteil Zepfenhan ist der Nager deshalb Thema.









Link kopiert



„Im Frittlinger Rat wurde darüber debattiert, den Biber zu vergrämen“, stieß Michaela Oettle, Ortsvorsteherin in Zepfenhan, erneut das Thema Biber im Zepfenhaner Ortschaftsrat an. Vergrämen ist ein Wort, das auch in der Jägersprache verwendet wird und so viel bedeutet wie „wiederholt störend und deshalb verscheucht werden soll“.