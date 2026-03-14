Ärger in Rottweil: Rasant und rücksichtslos? E-Scooter-Fahrer im Visier

Sie sind meist rasant unterwegs – oft sogar auf dem Gehweg – und geraten zunehmend ins Visier der Polizei: E-Scooter-Fahrer. Auch manchem Bürger sind sie offenbar ein Dorn im Auge.
„Warum interessiert es die Polizei bei uns kein bisschen, dass unsäglich viele E-Scooter auf dem Gehweg durch die Stadt fahren, zum Teil zu zweit und dann auch ungebremst über den Zebrastreifen?“ Diese Frage in einer Rottweiler Facebook-Gruppe trat dieser Tage eine Diskussion los. Die Polizei indes hat das Thema E-Scooter-Fahrer genau im Blick, wie wir auf Nachfrage erfahren.