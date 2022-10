1 Die Post wird verteilt – das ist im Raum Rottweil mitunter viele Tage lang nicht der Fall. Foto: Kzenon_adobe.stock.com

Rottweil - Genau diese Problematik schildert aber eine Leserin, die im Rottweiler Zentrum wohnt. Ein Brief, aufgegeben am 10. Oktober, sei bis zum 25. Oktober immer noch nicht angekommen. Dasselbe Spiel müsse sie mit einer Einladung ihres Bekannten beobachten. Abgeschickt am 12. Oktober, sei bis heute keine Zustellung in Sicht, während alle anderen Eingeladenen den Brief binnen zweier Tage nach dem Absenden im Briefkasten liegen hatten.