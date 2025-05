1 Auch im Parkhaus ist man vor Verwarnungen nicht gefeit, wenn man sich wegen Vollbelegung nicht an die Markierung hält. Foto: Otto Krise im Rottweiler Parkhaus: Es ist zu voll, seit sich die Stadt dort selbst Plätze abgesperrt hat. Wir haken erneut bei der Stadt nach – und die macht jetzt eine Ausnahme.







Viele können ein Lied davon singen: Der Kampf um einen Parkplatz in Rottweil hat es in sich. Auch wenn die Stadt stetig am Parkkonzept schleift, ein neues Parkhaus auf der Groß’schen Wiese im Bau ist – wer in Rottweil arbeitet, der braucht ein Plätzchen, an dem das Auto auch länger als vier Stunden stehen kann.