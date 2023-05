Der als „Turbo-Kreisel“ bekannt gewordene Kreisverkehr auf der Rottweiler Saline hat es in sich. Es scheppert öfters zwischen den Turbo-Spuren. Und die Richtungsmarkierung blättert jetzt schon ab. Was tun?

Seit der Kreisverkehr am Knotenpunkt B 14/B 27 fertig ist, hagelt es Kritik. Autofahrer beschweren sich über die unübersichtliche Straßenführung, wer nicht aufpasst und falsch eingeordnet ist, den spült es an der falschen Ausfahrt zwangsläufig raus. Unter anderem panikartige Spurwechsel führen dann dazu, dass es kracht.

Ist der Kreisel kein Unfallschwerpunkt?

FWV-Stadtrat Peter Schellenberg wunderte sich deshalb in der Ausschusssitzung am Mittwoch, dass im Verkehrsbericht der Stadt vom Turbo-Kreisel als Unfallschwerpunkt nicht die Rede ist. Schließlich sei doch bekannt, dass es dort schon häufig zu Unfällen gekommen sei. Er schlug vor: „Kann man daraus nicht einfach einen normalen Kreisverkehr machen?“

Die Planer des Regierungspräsidiums hatten argumentiert, dass nur diese Art Turbo-Kreisel leistungsfähig genug für das Verkehrsaufkommen sei.

Zwölf Unfälle in einem Jahr

Fachbereichsleiter Bernd Pfaff lieferte zunächst konkrete Zahlen. Ende 2021 war der Kreisel – von dem nur ein Bruchteil städtisch ist – fertig, im Jahr 2022 gab es dann insgesamt 12 Unfälle. Glücklicherweise zumeist leichte Blechschäden, so Pfaff. In diesem Jahr – das schon fast halb vorbei ist, gebe es nun bislang lediglich drei Unfälle. Eine ausgewiesene Unfallhäufungsstelle sei das nicht.

Oberbürgermeister Christian Ruf sieht das als Hinweis, dass es beim Kreisel eine gewisse Gewöhnungszeit gebraucht und sich die Situation nun gebessert hat.

Die Markierung blättert schon ab

Schellenberg wies außerdem auf einen Mangel hin, der die Lage für die Autofahrer dort nicht einfacher macht: „Die Markierung hält nicht – da sieht’s gruselig aus.“ In der Tat sind die großen Buchstaben auf der Kreiselfläche, die nach BL, TUT oder RW weisen, schon großflächig abgeblättert.

Die Stadt weiß hiervon schon Bescheid, wurde signalisiert, und will auch den Hinweis auf eine mögliche Umrüstung zum normalen Kreisel „mal mitnehmen“. Federführend ist letztlich das Regierungspräsidium.

Info

Turbinen-Kreisel

Was ist ein Turbinen- oder Turbo-Kreisel? Vereinfacht gesagt: Es gibt zwei Spuren, und wer auf der rechten Spur einfährt, wird automatisch an der nächsten Ausfahrt wieder „ausgespuckt“. Auf der Express-Innenspur geht es geradeaus oder in die anderen Richtungen weiter – wenn man es richtig macht und sich rechtzeitig im richtigen Moment einsortiert. Bei Wikipedia heißt es dazu: „Das Einfahren stellt an den Kraftfahrer höhere Anforderungen als ein normaler Kreisverkehr, da ein Fahrstreifenwechsel nicht an jeder Stelle möglich ist. „ Die „Vorsortierung“ des Verkehrs sei wichtig.