Manchmal helfen nach dem 1. Mai nur noch die Sozialen Medien, um sein Eigentum überhaupt wiederzufinden: So wurden in Rottweil Baustellenabsperrungen entwendet – die nicht nur einen entsprechenden Wert haben, sondern was auch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bedeutet, wie das betroffene Unternehmen im Internet postete. Warnbaken wurden außerdem voll mit Farbe gesprüht und wurden unter anderem in einem Gullydeckel steckend gefunden.

Sprayer in Rottweil zugange

Sprayer waren auch im Raum Oberndorf zugange und verschandelten unter anderem die Fassade eines Unternehmens mit Schriftzügen. „Unsere Maischerze sahen damals anders aus“, ärgert sich eine Betroffene.

Kein Scherz sondern Sachbeschädigung – mit der Sprühdose wurden Flächen verschandelt. Foto: Facebook/Screenshot: Otto

Hausen liegt jetzt im Neckartal

Eher klassisch fiel dagegen ein weiterer Maischerz im Neckartal aus: Dort verlässt man Nahe der Rhodia plötzlich den Rottweiler Stadtteil Hausen, wie das am Straßenrand positionierte Ortsschild vermeldet.

Falls in Hausen ein Ortsschild vermisst wird – es steht im Neckartal. Foto: Otto

Falls also in Hausen noch ein Ortsschild vermisst wird – hier ist es. Die „Scherzbolde“ haben es einige Kilometer weit transportiert. Und zumindest scheint es – auf den ersten Blick – unbesprüht.