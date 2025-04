Ärger in Rottweil

4 Ein wahrer Müllberg hat sich an der Sammelstelle an der Oberndorfer Straße in Rottweil entwickelt – und nicht nur dort. Foto: Otto

Was ist denn bloß los? Chaotische Zustände an Altkleider-Containern wohin man blickt. Wenn es so weiter geht, ist es mit dieser Art von Sammelstellen womöglich bald ganz vorbei. Wir haben die Hintergründe.









Was sich da an vielen Container abspielt, lässt sich kaum mehr in Worte fassen. Während es auch früher durchaus schonmal vorkam, dass zwei, drei Säcke vor einen vollen Container gestellt wurden, werden viele Sammelstellen inzwischen als Müllhalde missbraucht.