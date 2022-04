Ärger in Rangendingen

Bürgermeister Manfred Haug ärgert sich über hohe Entsorgungskosten von ausgebautem Straßenschotter beim Bau des Neukaufkreisels.















Rangendingen - Seinem Ärger machte er Luft, als er dem Gemeinderat die Endabrechnungen für zwei Straßenbaumaßnahmen vorlegte. Der Endausbau im Maibühlweg und im Veilchenweg kosteten 293 767 Euro und waren laut Haug eine "Punktlandung".

Kreisverkehr wird 130 000 Euro teurer als geplant

Beim Kreisverkehr am Neukaufmarkt traf dies allerdings nicht zu. Dieser war mit 761 000 Euro rund 130 000 Euro teurer als geplant – was daher kam, dass zusätzlich auch der Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt saniert und Teile des Kanals ausgewechselt werden mussten.

Unverständnis für "exorbitant hohe Entsorgungskosten"

Mit Unverständnis reagierte Haug aber auf die 200 000 Euro, die an "exorbitant hohen Entsorgungskosten" für den ausgebauten Straßenschotter abgerechnet wurden. Dass der gebrauchte Unterbau teuer entsorgt werden müsse, sei bereits beim Ausbau der L391 aufgefallen, so Haug. Er frage sich, was mit dem Material passiere, das ja - rein theoretisch - als unbelasteter Aushub auch anderweitig verbaut werden könnte.

In Rangendingen macht man jetzt aus der Not eine Tugend. Für die Sanierung des Feldwegs in der "Au" werde Schottermaterial verwendet, das bei der Sanierung der Laufstrecke um den Schulsportplatz anfalle. Damit können auf zweifache Weise Kosten gespart werden.