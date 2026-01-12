Ärger in Oberndorf: Familie wartet wochenlang auf Paket – kommt die Post nicht hinterher?

Paket-Chaos zum Jahresbeginn? Davon berichtet zumindest eine Beffendorfer Familie, die immer noch auf ein Weihnachtspaket zu warten scheint. Wir bitten die Post um eine Erklärung.
Von einem Transporter voller Pakete und offenbar chaotischen Zuständen berichtet uns eine Beffendorfer Familie, die Mitte vergangener Woche noch auf ihr langersehntes Weihnachtspaket wartete. Laut Sendungsverfolgung sei das aber schon am 19. Dezember „in der Region des Empfängers angekommen“ – seitdem Funkstille. Steckt die Post noch im Weihnachtsstress? Wir fragen nach.